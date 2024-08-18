استمرار معاناة الأسرى في (مجيدو) بفعل إجراءات الاحتلال العقابية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استمرار معاناة الأسرى في سجن "مجيدو"، بفعل الإجراءات العقابية الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وذكر محامي الهيئة الذي زار السجن نهاية الأسبوع الماضي، أبرز الإجراءات العقابية التي يعاني منها الأسرى، والتي تحولت لروتين يومي.

والإجراءات هي: اكتظاظ كبير داخل الأقسام والغرف، إهمال طبي وحرمان من الأدوية والعلاج، سوء الطعام من حيث الكمية والنوعية، عدم السماح باقتناء الساعات اليدوية، حرمانهم من اقتناء الأحذية، ومنعهم من اقتناء شفرات الحلاقة.

بالإضافة إلى إضاءة الكهرباء داخل الغرف طوال الليل، تعمد إهانتهم وإذلالهم عند العدد، الضرب والتعذيب، ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفير المراوح، الفورة ساعة واحدة فقط وبشروط معقدة، استمرار إغلاق الكانتينا والغرف خالية إلا من بعض الفرشات والأغطية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات والعقوبات مفروضة على الأسرى في كافة السجون والمعتقلات.