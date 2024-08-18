الهلال الأحمر يحذر من توقف خدمات الإسعاف شمال غزة

حذر الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الأحد، من نقص إمدادات الوقود في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقال الهلال الأحمر، في تصريح مقتضب وصل "الرسالة نت"، إن "شح إمدادات الوقود في محافظتي غزة والشمال يهدد بتوقف خدمات الإسعاف والإغاثة الصحية".

وفي ذات السياق، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي عيادة طبية خاصة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40099 مواطنًا وإصابة 92609 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.