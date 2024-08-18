كولومبيا تحظر تصدير الفحم إلى الاحتلال (الإسرائيلي)

قال موقع /بلومبيرغ/ الأميركي إن "الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وقع مرسوما، اليوم الأحد، يحظر تصدير الفحم إلى (إسرائيل) للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب بغزة".

وقال إنه "بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين".

ومنذ بداية العدوان على غزة، أكد الرئيس الكولومبي مرارا أن "(إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية، داعيا دول العالم إلى وضع حد لانتهاكات نتنياهو".

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من الاحتلال، عقب مجزرة الطحين في غزة حين استشهد 118 فلسطينيا أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع.

كما أعلن بيترو في أيار/ مايو الماضي، أن "بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل)، وأن دول العالم يجب ألا تكون سلبية إزاء ما يجري في غزة".

وقال بيترو خلال مسيرة حاشدة في العاصمة بوغوتا بمناسبة عيد العمال: "هنا أمامكم، حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غدا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل)… لأن لديها حكومة ورئيسا يرتكبان الإبادة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و 99 شهيدا، وإصابة 92 ألفا و609 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.