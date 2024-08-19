إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في نابلس

أصيب 4 شبان بالرصاص الحي، واعتقل آخر، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (مستعربون)، البلدة القديمة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عدة حارات داخل وفي محيط البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، وانتشار لعدد من القناصة فوق أسطح المنازل والمحال التجارية، عقب اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية المنطقة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة، ما أدى بحسب، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة 4 شبان بالرصاص الحي، كما اعتقل الشاب أدهم خشانه.

وبالتزامن مع عدوانه المدمر على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك، ما خلف 635 شهيدا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.