الشعبية لـ(الرسالة): استئناف العمليات الاستشهادية حق طبيعي لشعبنا

أكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. أحمد أبو السعود، أنّ استئناف العمليات الاستشهادية حق طبيعي لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة منقطعة النظير، ولمقاومته التي يقع على عاتقها مواجهة العدوان بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، مسؤوليتهما المشتركة عن العملية الفدائية؛ التي هزّت تل الربيع ليل أمس.

وقال أبو السعود لـ"الرسالة نت"، إنّ العمليات الفدائية عادت، أمام ما يجري من جرائم، "تحرك ضمير العالم كله فما بالك في الضفة والداخل المحتل؟"

وأضاف: "هذه العمليات يتحمل مسؤوليتها الكاملة هذا المحتل وقيادته وامريكا التي تناصره والموقف الرسمي العربي الصامت حيال ما يتعرض له القطاع".

وشددّ أبو السعود على ـأن شعبنا سيواصل ابداعات مختلفة، "وعلى المحتل أن يتحمل النتائج، تجاه استمرار حرب الابادة".