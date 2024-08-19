الجهاد لـ(الرسالة): العمليات الاستشهادية رد طبيعي على حرب الإبادة

أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي شكيب العينا، أن استئناف العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يشنها العدو للشهر الحادي عشر على التوالي ضد القطاع.

وقال العينا لـ"الرسالة نت" إن العمليات الاستشهادية لن تتوقف، وسينتظر العدو ابداعات جديدة من مقاومة شعبنا في كل مواقع تواجده.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، مسؤوليتهما المشتركة عن العملية الفدائية؛ التي هزّت تل الربيع ليل أمس.

وذكر العينا، أن رئيس وزراء الكيان بينامين نتنياهو بهنجعيته ورفضه وقف الحرب، هو وكيانه من يتحمل المسؤولية الكاملة عن عودة هذه العمليات، وعليه أن يدفع الثمن غاليا جراء ما يرتكبه من جرائم.

وأكدّ أن هذه العمليات دليل بفشل هذا العدو في ضرب وملاحقة مقاومة شعبنا في الضفة، ودليل على أن المقاومة تجاوزت اغلال المحتل وقيوده، وأنها تجاوزت مرحلة التهديد والعدوان، وانتقلت لمرحلة تفرض فيها على هذا العدو وقف جرائمه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبين العينا أن المقاومة لن تتوقف حيال استخدام كل أوراق القوة، من أجل وقف جرائم هذا المحتل، "وعلى كل الذين ينظرون لمعاناتنا طيلة عام كامل أن تتسع صدورهم لما سيحدث لهذا العدو في قابل الأيام".