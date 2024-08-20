حماس تنعى مرافقي هنية الذين اغتالهم الاحتلال في مخيم الشاطئ

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الاثنين، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ غرب غزة بحق مرافقي الشهيد القائد إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه امتداد لجرائم الاحتلال.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن "الجريمة تظهر حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال على كل من ارتبط من قريب أو بعيد بالشهيد القائد إسماعيل هنية، وهو ما يعد استمرارا لجرائم سابقة ارتكبت في هذا السياق، ليس بدءاً باغتيال أبنائه وأحفاده، وقصف بيوت أقاربه على رؤوس ساكنيها، وليس انتهاء بجريمة اغتياله في طهران."

وأضافت في بيانها "ننعي إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية، كوكبة من مرافقي الشهيد المجاهد إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه، الذين استشهدوا في المجزرة والقصف الصهيوني الغادر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد أن قضوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة مشروع المقاومة في صحبة القائد الراحل".

وأكدت الحركة "أن جرائم الاحتلال لن تكسر بأي حال من الأحوال إرادة المقاومة في نفوس أبناء شعبنا ومقاومتنا، وأن الحركة التي قدمت ككل مكونات شعبنا العظيم فلذات أكبادها في هذه المعركة ستواصل مسيرة المقاومة والجهاد حتى دحر العدو وانكساره أمام الإرادة الفلسطينية المباركة".