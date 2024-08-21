شهداء وجرحى في قصف (إسرائيلي) استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

استشهد 7 مواطنين بينهم طفلان و5 نساء وأُصيب عدد آخر، عصر اليوم الأربعاء، في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت مدرسة تابعة لوكالة "أونروا" الأممية بمدينة غزة.

ووفق شهود عيان فإنّ طائرات الاحتلال استهدفت بشكلٍ مباغت مدرسة "صلاح الدين" التابعة لـ "أونروا" عند مفترق الزهارنة بمدينة غزة، والتي تؤوي مئات النازحين؛ ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وذكرت مصادر صحفية أنه خلال عمل الطواقم في المكان، استهدفت الطائرات منزلا بجوار المدرسة، ومجددا قامت الطائرات الحربية باستهداف المدرسة للمرة الثانية.

ولفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تحاول انتشال الشهداء والإصابات بإمكانيات محدودة جدا.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن طواقمه أخلت 15 مواطنا أصيبوا في القصف الإسرائيلي لمدرسة صلاح الدين عند مفترق الزهارنة بالجلاء وسط مدينة غزة، بينما نقلت الطواقم الطبية والسيارات المدنية 3 شهداء على الأقل.

ولم تتمكن طواقم "الدفاع المدني" من استكمال عمليات انتشال الشهداء وإنقاذ بقية الجرحى؛ بسبب إشارة إسرائيلية جديدة لإخلاء المدرسة بهدف قصفها مرة أخرى.