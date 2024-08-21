أبرز التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية في غزة لليوم 320

تحديث للوضع الميداني الحالي لقطاع غزة حتى الساعة 09:00 مساء ولليوم 320 للحرب على غزة:



محافظة الشمال:



انتشال جثمان الشهيد المصور محمد فرج الله من تحت الأنقاض بعد ثمانية أشهر من استشهاده في شمال قطاع غزة.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الخطيب" في محيط شارع السكة شرق مخيم جباليا.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي على المزارعين في بيت لاهيا شمال غزة.



محافظة غزة:



شهيدان و 15 إصابة منهم 10 أطفال نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة صلاح الدين غرب مدينة غزة.

إنتشال 4 شهداء ارتقوا قبل أيام من محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "أبو حمدة" بجوار مدرسة صلاح الدين غرب مدينة غزة.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "شملخ" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

قصف إسرائيلي مدفعي على مناطق متفرقة من شارع 8 وتحديدا منطقة الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة.

ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة مما يدفع المواطنين من اللجوء لاستخدام البدائل من النايلون والكرتون والقماش الذي قد يؤدي لحدوث خطر على الارواح والممتلكات.



محافظة الوسطى:



انتشال 3 شهداء من محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

4 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي يعود لعائلة ابو رحمه بمنطقة النصيرات.

شهيدة وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي شرق منطقة أبو عريف جنوب شرق دير البلح.

قصف إسرائيلي مدفعي شرق مناطق دير البلح وشمال النصيرات.



محافظة خانيونس:



7 شهداء منهم طفلان و5 نساء في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في بني سهيلا شرق خانيونس.

شهيدان نتيجة قصف إسرائيلي استهدفهما قرب شاليه سكاي لايت في منطقة مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "قديح" في عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل في منطقة الضابطة الجمركية جنوب خانيونس.

3 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "ابو هدروس" قرب شارع قطر جنوب مدينة حمد بخانيونس.

شهيد نتيجة قصف إسرائيلي على دراجة نارية غرب مدينة خانيونس.

قصف إسرائيلي مدفعي وإطلاق نار على خيام النازحين في شارع الطينة بمنطقة مواصي القرارة بخانيونس.

4 شهداء نتيجة قصف واطلاق نار إسرائيلي على منطقة أصداء التي تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس.

قصف اسرائيلي على ابراج في مدينة حمد شمال غرب مدينة خانيونس.

قصف إسرائيلي مدفعي على عدة مناطق متفرقة من مدينة خانيونس.



محافظة رفح:



ولايزال الدفاع المدني يحذر المواطنين في محافظة رفح من الوصول إلى المناطق الخطرة في المحافظة لاسيما مناطق: "رفح الغربية والشرقية والشمالية والوسطى"، وذلك بعد رصد حالات استهداف اسرائيلية لكل من وصل إلى هذه المناطق، وكثير منهم أصبحوا في عداد المفقودين.