مسؤول (إسرائيلي) يدعو إلى إجلاء سكان شمال غزة وفرض حصار كامل على المنطقة

دعا رئيس المجلس الأمني (الإسرائيلي) السابق الجنرال احتياط غيورا آيلاند إلى فرض حصار شامل على شمال غزة من أجل الانتصار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشيرا إلى أن (إسرائيل) لا تبدو قريبة من تحقيق أي من أهداف الحرب.

وكتب آيلاند في مقال نشرته يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الأربعاء، أن "المستوى السياسي والجيش (الإسرائيلي) قالا بداية المعركة في القطاع إن الضغط العسكري فقط سيسمح بتحقيق أهداف الحرب، وقد مرت أكثر من 10 أشهر ولا يبدو أننا قريبون من تحقيق أي من الأهداف".

ورأى الجنرال (الإسرائيلي)- الذي شغل أيضا منصب رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي بالجيش- أن "سبب عدم النجاح ليس لأن العملية العسكرية فشلت، العكس هو الصحيح العملية العسكرية تنفذ كما ينبغي. غير أنها وحدها لا تسمح بتحقيق الأهداف".

وحسب رأيه فإن إسرائيل تخلت منذ بداية الحرب عن جهدين مهمين، وهما الجهد السياسي والضغط الاقتصادي، منتقدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يجيب "بغرور" عندما يسأله "زعماء العالم الحر" عن اليوم التالي للحرب بالقول "عندما نصل إلى اليوم التالي سنتحدث بشأنه".

وقال آيلاند إن الجواب الذي يجب أن يعطى هو "في اليوم التالي لن يكون في غزة حكم حماس، لكن أيضا لن يكون حكم عسكري (الإسرائيلي).

ويرى المسؤول (الإسرائيلي) السابق أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار لا يخشى الضغط العسكري (الإسرائيلي).

وأضاف آيلاند "في هذه الظروف لا يوجد أي سبب يجعلها "حماس" توافق على تسريع الصفقة (لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى) ما لم تتضمن إنهاء الحرب".

ولتطبيق رؤيته لهزيمة حماس، دعا المسؤول الأمني (الإسرائيلي)السابق إلى حصار شامل وتام لشمال قطاع غزة.

وقال "كان من الصواب مع استكمال إنشاء محور نتساريم وسط قطاع غزة أن تحاصر قوات (إسرائيلية) كل شمال القطاع وبشكل تام، وتبلغ نحو 300 ألف مواطن هناك (بعد تهجير نحو مليون منهم) بأن عليهم أن يخرجوا من هناك في غضون أسبوع، مع عدم إدخال أي شيء إلى المنطقة، وبحيث لا يتبقى إلا 5 آلاف مقاتل من حماس يواجهون احتمالين: الموت أو الاستسلام".