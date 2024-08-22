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انفوجرافيك: حماس في الذكرى الـ 55 لجريمة إحراق المسجد الأقصى

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https://alresalah.ps/p/296299

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حريق المسجد الأقصى جريمة

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