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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
حماس في الذكرى الـ 55 لجريمة إحراق المسجد الأقصى
22 اغسطس 2024 . الساعة: 03:16 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296299
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حريق
المسجد الأقصى
جريمة
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