الصحة: يجب وقف إطلاق النار مع بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، ضرورة وقف إطلاق النار مع بدء دخول مستلزمات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال إلى القطاع، من اجل إنجاح الحملة.

وقالت الصحة في تصريح مقتضب، يوم الجمعة، إن "حملة التطعيم لن تكون مجدية لوحدها في ظل عدم توفر المياه الصحية، ومستلزمات النظافة الشخصية وانتشار مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين، وفي ظل عدم توفر بيئة صحية سليمة".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40265 مواطنا وإصابة 93144آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.