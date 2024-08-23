"لم يضربني عناصر القسام".. الأسيرة السابقة تكذب الإعلام العبري- التفاصيل

نشرت الأسيرة السابقة لدى كتائب القسام "نوعا أرغماني" عبر صفحتها على انستغرام، توضيحًا يدحض مزاعم الإعلام العبري، وتسويقه لدعاية تعرض الأسيرة السابقة للضرب والتعذيب على يد حراسها أثناء فترة احتجازها لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقالت أرغماني، في منشورها عبر منصة "انستغرام": "لا يمكنني تجاهل ما يفعله الإعلام الإسرائيلي بي خلال الـ24 ساعة الماضية، وإخراجهم أقوالي عن سياقها".

وأضافـت، "لم يضربني عناصر القسام في الأسر ولم يقصوا شعري بل أصبت بانهيار جدار نتيجة غارة لسلاح الجو الإسرائيلي".

وتابعت أرغماني في منشورها، "أشدد على أن أحداً لم يضربني في الأسر ولكنني أُصبت بكل أنحاء جسدي بعد الغارة من سلاح الجو الإسرائيلي".

وختمت حديثها بالقول: "أنا ضحية لعملية السابع من أكتوبر ولا يمكنني أن أكون ضحية مرة أخرى للإعلام الإسرائيلي".



