جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة ٧ خلال معارك وسط قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل جندي (الإسرائيلي) وإصابة سبعة آخرين بينهم أربعة بجراح وصفت بالخطيرة خلال معارك وسط قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال في بيان له بمقتل جندي وإصابة أربعة بجراح خطيرة وثلاثة جنود أخرين وصفت جراحهم بالمتوسطة.

وقالت هيئة البث (الإسرائيلية) أن الجندي قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأشارت الى أن الجنود الذين انفجرت بهم القنبلة كانوا في مهمة تفجير مبانٍ تمهيدًا لتوسيع ممر نيتساريم في منطقة الزيتون.

واضافت هيئة البث (الإسرائيلية) ان الجيش يعتقد أن جنودا تعرضوا لكمين وجرى رصدهم بكاميرا قبل تفجير قنبلة زرعت في المكان.

وأعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، مقتل ٦٩٦ جنديا منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان جيش الاحتلال (الإسرائيلي) قد أعلن أمس، الخميس، مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوبي قطاع غزة.