الصحة العالمية تعرب عن قلقها من إصابة طفل رضيع بشلل الأطفال في (دير البلح)

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء تأكيد إصابة طفل رضيع في دير البلح بغزة بشلل الأطفال، وهي الحالة الأولى في غزة منذ 25 عاما.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن "منظمة الصحة العالمية وشركاءها عملوا، بشكل عاجل، على جمع عينات من الطفل ونقلها إلى مختبر معتمد من قبل المنظمة في المنطقة، حيث أكد التسلسل الجيني أن الفيروس مرتبط بمتغير فيروس شلل الأطفال من النوع 2 الذي تم اكتشافه في عينات مياه الصرف الصحي في غزة يونيو الماضي".

وأكد تيدروس أن الطفل الرضيع -البالغ من العمر 10 أشهر- أصيب بالشلل في الجزء السفلي من الساق اليسرى وهو في حالة مستقرة حاليا، مبينا أنه نظرا لارتفاع خطر انتشار فيروس شلل الأطفال في غزة والمنطقة، تعمل وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" على تنفيذ جولتي تطعيم ضد شلل الأطفال خلال الأسابيع المقبلة، لوقف انتقال العدوى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و265 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و144 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.