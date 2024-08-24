الصحة بغزة تحذر من تداعيات أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية على حياة المرضى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، من تداعيات ازمة الأدوية والمستهلكات الطبية غير المسبوقة على حياة المرضى.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، اليوم السبت: "نحذر من تداعيات أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية غير المسبوقة على حياة المرضى، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية، حيث أن 60% من قائمة الأدوية الأساسية و 83% من قائمة المستهلكات الطبية، نفدت من مستودعات الوزارة، مما سيؤدي إلى توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل، وأبرزها خدمة الطوارئ والعمليات والعناية المركزة، وخدمات الغسيل الكلوي والرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية، الأمر الذي يهدد حياة المرضى والمصابين والجرحى".

وناشدت الصحة "جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و265 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و144 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.