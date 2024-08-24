القسام: قتلى وجرحى من جيش العدو باشتباكات وتفجير نفق شرقي دير البلح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عصر السبت، عن إيقاع قتلى وجرحى في جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات ضارية وتفجير نفق مفخخ شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت الكتائب، في بلاغ عسكري مقتضب وصل "الرسالة نت"، بأن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة الجعفراوي شرق مدينة دير البلح".

وأوضحت "القسام" أن مقاتليها أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال المتوغلة، وهبط الطيران المروحي لإجلائهم.

وفي عملية أخرى، أكدت "القسام" استدراج قوة إسرائيلية من وحدة الهندسة إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقًا في منطقة المواقع العسكرية شرقي مدينة دير البلح.

وبيّنت أنه "فور وصولهم (قوة الهندسة) إلى داخل النفق تم تفجيره بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وبالتزامن مع إعلان كتائب القسام تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وقوع "حدث أمني" لقوات الاحتلال في القطاع.

وعادة ما يستبق الإعلام العبري الإعلان عن قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال جراء عمليات المقاومة، بالحديث عن وقوع "حدث أمني".

وأمس، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين خلال المعارك في القطاع؛ ليزيد عدد قتلاه المُعلن في معارك غزة عن 700 منذ السابع من أكتوبر 2023.