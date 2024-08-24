حمدين صباحي: مطالب المقاومة عادلة ومحقة ونتنياهو يريد تدمير المفاوضات



أكدّ حمدين صباحي القيادي المصري رئيس المؤتمر الشعبي العربي، أنّ مطالب المقاومة عادلة ومحقة، وأن رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو هو من يريد تدمير المفاوضات.

وقال صباحي لـ"الرسالة نت" إنّ هذه المطالب لا يختلف عليها اثنين، وأن دولة الاحتلال لا تريد الوصول لاتفاق، وانما تخضع المفاوضات لشراء الوقت فقط.

وجددّ تأكيده بأنّ المفاوض الفلسطيني هو مقاتل صلب أمين على قضيته، وتعبر عن الإصرار الحقيقي على مطالب الشعب الفلسطيني.

وذكر صباحي أن واشنطن توفر الغطاء الكامل لدولة الاحتلال لتستمر في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، واستكمال حرب الإبادة، معتبرا أن الموقف الأمريكي غير حقيقي ومخادع، ولا يصبّ في خانة إنجاح المفاوضات.

وأكدّ صباحي أن الموقف الأمريكي هو منحاز بالتمام لإسرائيل، مردفًا: "وعليها أن ترغمها للموافقة بقرار مجلس الأمن، وعدم رمي الكرة في ملعب حماس والمقاومة الفلسطيني

وبين أن الإصرار الفلسطيني يعبر عن صلابة الموقف الفلسطيني، وأضاف: "ما توافق عليه حماس، نوافق عليه، وما ترفضه نرفضه".