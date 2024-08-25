جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة بنيران المقاومة بغزة

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته وسائل إعلام (إسرائيلية)، إن "الرقيب عميت تساديكوف، (20 عاما)، من الكتيبة 202 لواء مظليين، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن جنديا من كتيبة الهندسة أصيب بجروح خطيرة في معركة أخرى دارت في جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 700، بينهم 337 بالمعارك البرية في غزة، وفق معطيات الجيش (الإسرائيلي).

ولليوم 324 على التوالي يواصل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و 334 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و356 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.