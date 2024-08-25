أنصار الله لـ(الرسالة):  لن تتوقف الردود الموجعة على الكيان ما لم يوقف حربه بغزة

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية عبد الله نعيمي، إنّ الردود الموجعة لقوى محور المقاومة؛ لن تتوقف ما لم يوقف الاحتلال حرب ابادته في غزة.

وقال نعيمي لـ"الرسالة نت" إن المقاومة في لبنان، نفذت الرد الأولي، وهي جاهزة لأبعد مما يتصور الاحتلال، ولم تقدم سوى النذر اليسير مما تملكه من قوة ومفاجئة وإمكانيات.

وذكر نعيمي أنّ المقاومة ستواصل عملياتها، محملا الكيان المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه العمليات ومواصلتها، في ظل إصرارها على استمرار حرب الإبادة، ورفض العمل على وقفها.

وأضاف: "الاحتلال تمادى كثيرا، ونحن في أنصار الله لم نرد بعد، وردنا سيكون موجعا، ولن يكون الاحتلال في مأمن من جرائمه على أي حال".

وجدد دعوته لأمريكا بوقف هذه الحرب بوصفها رأس حربة هذا العدوان، وإلّا فهي المسؤولة بشكل مباشر عن تداعيات استمرارها.

ووصف قادة الاحتلال بالفشلة والإرهابيين، "هم يهربون للمجهول، ولم يستطع تحقيق أهداف الحرب، وهو المسؤول عن كل المآلات، واذا توسعت الحرب، فسيكون نتنياهو في ورطة لن يستطيع الخروج منها".