كتائب سيد الشهداء لـ(الرسالة): لن نتوقف عن دورنا طالما استمر العدوان بغزة

أكدّ د. كاظم الفرطوسي المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء إحدى كتائب المقاومة العراقية، أنّ المقاومة في كل جبهات الاسناد؛ لن تتوقف عن دورها ما لم تتوقف حرب الإبادة في غزة.

وقال الفرطوسي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إنّ لمقاومة ستواصل ردها وعملياتها، طالما أن الشعب الفلسطيني يعاني، وعليه فإن هذا الاحتلال هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه وعن تداعياتها.

وأوضح أنّ الرد الذي حصل من المقاومة الإسلامية في لبنان، يعبر عن رد فعل مقاوم قادرة وقوية، ويمثل تطور في رد المقاومة؛ أمام عجز الاحتلال عن رد المسيرات التي وصلت لأهدافها، في مناطق بعمق الكيان.

وأضاف :"إذا لم يتم وضع حل لحرب الإبادة، فإن المقاومة في كل الجبهات ستظل تقوم بدورها".

وحمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار حرب الإبادة في غزة، مكملا: "هي الراعي لهذه المعركة، وإسرائيل هي ذراع من أذرعها الاجرامية في المنطقة".