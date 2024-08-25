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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
دلالات نجاح عملية (تل أبيب) الفدائية
25 اغسطس 2024 . الساعة: 04:08 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296355
كلمات مفتاحية
الضفة الغربية
عملية
تل أبيب
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