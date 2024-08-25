الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: (إسرائيل) تُقلّص المساحة الإنسانية الآمنة للنازحين في قطاع غزة

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296356

كلمات مفتاحية

إسرائيل الحرب على غزة النازحين المساحة الآمنة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر