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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(إسرائيل) تُقلّص المساحة الإنسانية الآمنة للنازحين في قطاع غزة
25 اغسطس 2024 . الساعة: 04:10 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296356
كلمات مفتاحية
إسرائيل
الحرب على غزة
النازحين
المساحة الآمنة
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