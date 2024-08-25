أبو عبيدة مباركا عملية (حزب الله): لا أمان للعدو من العقاب وكل الجبهات ستبقى مشتعلة

بارك الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، الأحد، عملية الرد الأولي "للأخوة في (حزب الله) على اغتيال القائد فؤاد شكر".

وقال أبو عبيدة في سلسلة تغريدات عبر حسابه على منصة "تلغرام:" "نقدر التضحيات الغالية لأهلنا في لبنان ومقاوميه الأبطال".

وأضاف أن "عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي للكيان منذ طوفان الأقصى، فلا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أي جبهة".

وتابع أن "كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو طالما استمر العدوان على أهلنا وشعبنا".

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و405 شهداء، وإصابة 93 ألفا و468 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.