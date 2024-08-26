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صحة غزة تؤكد استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

الرسالة نت

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه نتيجة إعلان الاحتلال (الإسرائيلي) أن محيط مستشفى شهداء الاقصى منطقة عمليات، ورغم ما تسبب به ذلك من حدوث حالة من الهلع بين المرضى، وهروب عدد منهم من المستشفى خوفا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى، فإن الوزارة تؤكد على استمرار العمل داخل المستشفى.

وأضافت أن الطواقم الصحية بالمستشفى متمسكون بتقديم رسالتهم، وأن هناك ما يقرب من 100 مريض لازالوا في المستشفى، ومنهم 7 في العناية المركزة.

وطالبت وزارة الصحة في  غزة بضرورة حماية المستشفى، والمرضى والكوادر الصحية فيه 

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