حماس: ما يجري بـ(دير البلح) من أبشع صور الإبادة الجماعية التي عرفتها الإنسانية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن "ما تشهده محافظة دير البلح المكتظة بالنازحين وسط قطاع غزة، صورة من أبشع صور الإبادة الجماعية التي عرفتها الإنسانية في العصر الحديث، تنفّذها حكومة الاحتلال النازي، أمام سمع وبصر العالم".

وأشارت "حماس" في بيان صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الاثنين، إلى "التصعيد الإجرامي والغارات الوحشية الإسرائيلية في دير البلح، وعمليات التهجير تحت القصف والاستهداف، وحشر المواطنين العزل في قطاعات ضيّقة تفتقر لأدنى مستويات الخدمة الإنسانية، وصولاً إلى إخراج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة".

وجددت "حماس" مطالبتها لـ"المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، بوقف الإبادة الوحشية، وإلزام الاحتلال بوقف جرائمه التي ينفّذها ضد المدنيين الأبرياء في محافظة دير البلح، وفي مستشفى شهداء الأقصى، والعمل على إعادة تشغيله ومدّه بما يلزم من وقود ومستلزمات طبية".

وطالبت بـ"محاسبة قادة الاحتلال مجرمي الحرب على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية".

وأعلنت بلدية دير البلح، اليوم الاثنين، عن تهجير قسري لنحو 250 ألف مواطن فلسطيني، خلال 72 ساعة، بينما خرج 25 مركز إيواء عن الخدمة وعدد من المنشآت الخدمية الإنسانية؛ تحت وطأة قرارات الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت البلدية، في بيان، إن "قرارات التهجير الجديدة، التي يفرضها الاحتلال على أحياء الشمال الشرقي للمدينة (دير البلح)، ترتبت عليها معاناة جديدة ومأساة أخرى وكارثة تتعمق للأهالي الموجودين في دير البلح".