المرجعيات الإسلامية بالقدس: تصريحات بن غفير تحريض وإرهاب غير مسبوق

أكدت المرجعيات الإسلامية في القدس، رفضها التصرفات المارقة والسافرة الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها فيما يتعلق ببناء كنيس لليهود داخل المسجد.

وشددت المرجعيات الإسلامية في بيان وصل "الرسالة نت"، على أن هذا التصعيد يعتبر تحريضًا وإرهابًا غير مسبوق، في سياق مخطط تيار يهودي متطرف سياسًيا ودينيًا باتجاه احتلال وتهويد المسجد الأقصى أحد أقدس ثلاثة أماكن في الإسلام.

وحملت المجتمع الدولي وخاصة الأمة الإسلامية الرسمية مسؤولية الانتهاكات الأخيرة التي تحدث ضد المسجد الأقصى بسبب تقاعس وتقصير دول العالم الاسلامي عن أداء واجبها العقدي لنجدة وإنقاذ أولى القبلتين ومسرى ومعراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أفعال التدنيس والتهويد المتصاعد من قبل حكومة الاحتلال، التي تحمي غلاة المتطرفين اليهود الذين لا يراعون للأقصى حرمة ولا قداسة ولا يكيلون لمشاعر ملياري مسلم أية وزن ولا قيمة.

وناشدت المرجعيات الإسلامية في القدس، كل مسلم وكل مسيحي وحر شريف في العالم للقيام بواجبه من موقعه وحسب قدرته لحماية المسجد الأقصى، كي يبقى مسجدًا خالصًا للمسلمين وحدهم بمساحته البالغة 144 دونم، فوق الأرض وتحتها كما كان منذ الأزل.

وأكدت أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدًا إسلاميًا لا يقبل القسمة ولا الشراكة بإدارة حصرية من قبل أوقاف القدس الشريف، وتحت وصاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

يذكر أن المرجعيات الإسلامية بالقدس هي: "مجلس الأوقاف، الهيئة الاسلامية العليا، ديوان قاضي القضاة، دائرة الافتاء الفلسطينية، دائرة أوقاف القدس".