ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 172 منذ بدء العدوان

نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني، الصحفي علي نايف حسن طعيمة (39 عامًا) الذي ارتقى شهيدًا يوم الإثنين، في جريمة إسرائيلية جديدة استهدفت مركبة مدنية كان يستقلها بمنطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال التجمع الإعلامي في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، إنه باستشهاد الصحفي طعيمة يرتفع عدد شهداء الحركة الإعلامية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى (172) شهيدًا وشهيدة.

وأدان التجمع الإعلامي جريمة الإبادة الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع المحاصر، والجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.

وطالب المؤسسات الدولية التي تُعنى بالعمل الصحفي بالتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم المهني على أكمل وجه، استنادًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

كما طالب التجمع الإعلامي، مختلف المؤسسات الإعلامية والحقوقية المعنية، بالعمل على ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي وتقديمهم للمحاكم في المحافل الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وأشاد التجمع الإعلامي بجهود كافة الصحفيين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نقل الحقيقة، وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بالرغم مما يتعرضون له من استهداف دموي ممنهج هم وعوائلهم.