نادي الأسير: عدد الشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم (552) شهيداً

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي في مقابرالأرقام والثلاجات، بلغ (552) شهيداً،من بينهم 256 في "مقابر الأرقام"، و 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015.

ونشر النادي تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، تضمن "ورقة حقائق" صادرة عن "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" ومؤسسات الأسرى، تحدث فيها عن جريمة احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام والثلاجات ومعسكر (سديه تيمان).

وأوضح أن "من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام، والثلاجات، ومعسكر (سديه تيمان)، 9 شهيدات، و 32 شهيداً من الحركة الأسيرة، و 55 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، و 5 شهداء من المناطق المحتلة عام 48، و 6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين بلبنان".

وأشار إلى أنه و"منذ بدء حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة، صعّد الاحتلال من احتجاز الجثامين، فمنذ بدء الحرب احتجز الاحتلال 149 جثمان، وهذا العدد يشكّل أكثر من نصف الشهداء المحتجزين منذ عام 2015، علماً أن هذا المعطى لا يشمل الشهداء المحتجزين من قطاع غزة".

وأضاف: يقدر عدد الشهداء المحتجزين من غزة لدى الاحتلال بالمئات، إلا أنّه لا يوجد تصريح رسمي من الاحتلال عن الأعداد الحقيقية لعدد جثامين الشهداء من غزة حتّى اليوم.