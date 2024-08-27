(القسام) تنعى شهداء الضفة وتؤكد أن المقاومة ماضية نحو تحقيق أهدافها والإثخان بالعدو

نعت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بـ"أسمى آيات الفخر والمجد والثقة بنصر الله القريب، إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسين من فرسانها الميامين: الشهيد القسامي المجاهد/ جبريل غسان جبريل (من مدينة قلقيلية)، والشهيد القسامي المجاهد / مهند كمال قرعاوي، (من مخيم نور شمس)".

وزفت "القسام" في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، الشهيدين "الذين ارتقيا إلى العلا مساء أمس الإثنين مع إخوانهم المجاهدين: الشهيد المجاهد/ عدنان أيسر جابر (من مخيم نور شمس)، والشهيد المجاهد/ محمد عليان (من مخيم نور شمس)، والشهيد المجاهد/ محمد الشيخ يوسف (من مخيم نور شمس)، عقب قصف صهيوني غادر استهدف منزلًا كانوا بداخله في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت: أن "الكتائب وهي تزف الشهداء الأبطال، لتؤكد على أن حديث الكيان الصهيوني عن قربه بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة لن يكون إلا مستنقعًا جديدًا سيغرق به جنود الاحتلال المنهزمون في كل جبهات القتال".

وشددت "القسام" على أن "المقاومة في الضفة الغربية ماضية نحو تحقيق كل أهدافها من التمدد والديمومة في كل محافظاتها، ومن الإثخان بالعدو بكل أنماط المقاومة ووسائلها بإذن الله".