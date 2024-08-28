9 شهداء و11 مصابا برصاص قوات الاحتلال في جنين وطوباس وطولكرم

ارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون في مدينتي جنين وطوباس، فجر اليوم الأربعاء، خلال عدوان واسع شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الاحمر، إن طواقمه انتشلت 3 شهداء من داخل المركبة التي تم قصفها بين قريتي صير ومسلية جنوب جنين، وجاري نقلهم الى المستشفى.

وأكدت مصادر طبية ارتقاء 10 شهداء وإصابة آخرين برصاص وغارات الاحتلال في جنين وطوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مسيرة تابعة للاحتلال قصفت مركبة في قرية صير جنوب شرق جنين، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء، وهم: سعيد الوهدان ومحمد أبو زميرو وأحمد الصوص.

وفي الساعات الأولى للاقتحام، اكتشف المقاومون تسلل قوات صهيونية خاصة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلّحة عنيفة، دفع خلالها الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه المدينة والمخيم وسط تحليق لطائرات الاحتلال وانتشار القناصة على البنايات العالية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على المواطنين، ما أدى لاستشهاد قسام محمد جبارين (25 عامًا) وعاصم وليد بلعوط (39 عامًا).

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمنا تتعامل مع إصابة حرجة جدا برصاص الاحتلال أمام مستشفى جنين الحكومي وجاري إنعاش القلب والرئتين.

وفي طوباس استشهد 5 فلسطينيين وأُصيب 8، في قصف طائرة مسيّرة على مخيم الفارعة، فيما يمنع الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المخيم، لانتشال الشهدء وإنقاذ الجرحى.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال حاصرت مستشفيات مدينة طولكرم، وعرقلت حركة تنقل مركبات الإسعاف، واحتجزت إحداها أمام المستشفى الحكومي، وأخضعتها لعملية تفتيش دقيقة.

وانتشرت آليات الاحتلال في أحياء ومفارق المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض، كما عملت جرافات الاحتلال المجنزرة من نوع D9 على تدمير البنية التحتية قرب دوار العليمي وشارع المحاكم.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المخيم ومنطقة وادي الفارعة، وشهدت انتشار قوات من المشاة في محيط المخيم، وبعد ذلك تم اقتحام المخيم بعدد كبير من جنود الاحتلال.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه مخيم الفارعة.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عمليات إطلاق نار واشتباكات واستهداف آليات عسكرية بالعبوات.

وأعلن جيش الاحتلال عن البدء بـ "عملية عسكرية" في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة.

واعترفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بوقوع اشتباكات مسلحة صعبة وثقيلة في مخيمات شمال الضفة مع وصول قوات الاحتلال إليها.