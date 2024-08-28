قالت القناة 12 العبرية، إن الجيش "الإسرائيلي" أقال ضابطة كشفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن قائد لواء في الجيش "دعا جنوده لتنفيذ إبادة جماعية في لبنان".

وكشفت ضابطة الصحة النفسية في لواء الإسكندروني هدي إنجيرت عن أن قائدًا جديدًا باللواء حث جنوده على ارتكاب إبادة جماعية في لبنان، في ظل تصاعد التوتر والهجمات المتبادلة مع حزب الله.

ونشرت إنجيرت ذلك الاعتراف عبر منصة "إكس"، الأمر الذي فجّر موجة ردود في "إسرائيل"، ليتم حجب منشورها، لكن نسخا منه ما زالت متداولة في وسائل الإعلام العبري.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن إنجيرت كتبت عبر مواقع التواصل أن القائد الجديد باللواء العقيد موشيه بيسال يتمنى أن يرتكب المقاتلون "إبادة جماعية".

وأشارت الهيئة إلى أن ضابطة الصحة النفسية أرفقت مع تدوينتها مقتطفا من ملف أرسله العقيد بيسال إلى الجنود، كتب فيه "ستصبح قرى لبنان مقفرة، وطرقاته بلا منفذ".

ولفتت القناة إلى أنه في منشور آخر، وصفت إنجيرت الجنود من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف -الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش– بأنهم "طائفة من أكلة الموت".

وأضافت أنه في رد على كشف إنجيرت ذلك، أرسل رئيس لجنة الدستور البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روتمان، رسالة إلى وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس لجنة الخارجية والأمن، دعا فيها إلى إجراء تحقيق تأديبي واتخاذ إجراءات ضدها.

من جهته، كتب سموتريتش على منصة إكس اليوم "هل هناك سبب لاستيقاظنا هذا الصباح دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي بعد أن هذه السيدة (إنجيرت) قد تم طردها من الجيش؟".