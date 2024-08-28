يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 327 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40476 شهيدًا و93647 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد لآخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس، ارتقت شهيدتان وأصيب عدد من المواطنين جراء غارة صهيونية استهدفت منزلاً مأهولاً لعائلة الشاعر في حارة الشاعر بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

في المحافظة الوسطى، انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدين وعددًا من الجرحى عقب قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو دلال" وسط سوق النصيرات.

وارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال سيارة في الزوايدة وسط قطاع غزة. في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء - معظمهم أشلاء - وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة صهيون بجوار مركز الإسعاف والطوارئ بمحيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، إنه تمكّن من انتشال 5 شهداء وعدد من الجرجى جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "زيادة" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.