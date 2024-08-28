حماس تثمن موقف ناميبيا بمنع رسو سفينة تحمل أسلحة لـ (إسرائيل)

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقف جمهورية ناميبيا، لمنعها رسو سفينة كانت تحمل أسلحة متجهة لـ "إسرائيل".

وقالت حركة حماس في بيان وصل "الرسالة نت"، إن هذا الموقف يأتي "تماشياً مع دعم ناميبيا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعوتها لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزَّة".

ووصفت الحركة، الموقف الناميبي بـ المشرّف والشجاع، مشيرة إلى أنه يأتي منسجماً مع موقف الاتحاد الأفريقي، المؤيّد للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والرَّافض لاستمرار الاحتلال وتصعيد عدوانه.

ودعت كل الدول والحكومات والأحرار في كل العالم إلى تصعيد كل أشكال مقاطعة الاحتلال وعزله، والضغط بكل الوسائل لوقف عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.