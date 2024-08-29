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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: (اسرائيل) تُعطش النازحين بدير البلح بتقليص المنطقة الإنسانية

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296415

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النازحين دير البلح خيام المنطقة الإنسانية

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