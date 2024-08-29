الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(اسرائيل) تُعطش النازحين بدير البلح بتقليص المنطقة الإنسانية
29 اغسطس 2024 . الساعة: 02:34 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296415
كلمات مفتاحية
النازحين
دير البلح
خيام
المنطقة الإنسانية
متعلقات
أزمة مياه تهدد حياة مئات آلاف النازحين بدير البلح
الاحتلال يفاقم الأزمة الإنسانية في دير البلح ويضاعف أعداد النازحين
أخبار رئيسية
هل لقاحات شلل الأطفال في غزة آمنة؟ خبراء الصحة يجيبون
خاص| شُجاع الضفة شهيدا
الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة أدت لارتقاء 68 شهيدا
خاص| لليوم الثاني.. شمالي الضفة بمواجهة حرب الإبادة
لماذا عملية (مخيمات الصيف) التي انطلقت بالضفة أخطر من (السور الواقي)؟
الأسيرة القيادية خالدة جرار تعاني ظروفاً قاسية
مشعل: لن نسمح بأي حق للصهاينة بالمسجد الأقصى ونضع ثقتنا بـ(السنوار)
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
أسرى غزة في سجون (إسرائيل)
انفوجرافيك:
(إسرائيل) تُقلّص المساحة الإنسانية الآمنة للنازحين في قطاع غزة
انفوجرافيك:
دلالات نجاح عملية (تل أبيب) الفدائية
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر