وزراء أوروبيون يعربون عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في غزة

أعرب وزراء في خارجية الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في غزة، داعين إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي، ميشيل مارتن:إن "هذه في الأساس حرب ضد الفلسطينيين الآن"، واصفًا "الخسائر في صفوف المدنيين بأنها لا يقبلها ضمير".

بدوره، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم: إن "المعاناة الضخمة للسكان المدنيين في غزة يجب أن تنتهي".

فيما وصفت وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب، عدوان الاحتلال في غزة بأنه "مأساة وكارثة إنسانية"، محذرة من تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وانضمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى الدعوات لوقف إطلاق النار، قائلة: إن "الوضع في الضفة الغربية يجب ألا يُسمح له بالانفجار".

من جهتها، شددت منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج، على أن الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة "لم نشهدهما في القرن الحادي والعشرين إلى هذا الحد".