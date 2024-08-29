أطباء بلا حدود: نزوح ١.٩ مليون بغزة في ظل الاكتظاظ وانتشار الأمراض

قالت منظمة أطباء بلا حدود أن الحرب على غزة أدت لنزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في ظل تزايد الأوضاع سوءا بسبب الاكتظاظ وانتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال.

واوضحت المنظمة أن النزوح يتم غالبًا بإجبار السكان المغادرة في غضون دقائق من إعلان القوات الإسرائيلية عن أمر إخلاء، وقد نزح الكثيرون عدة مرات حتى الآن.

وتضيف "وفيما تستمر أوامر الإخلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية بدفع الناس نحو مساحات متقلصة على طول المنطقة الساحلية المكتظة في دير البلح وخان يونس، يزداد سوء الظروف المعيشية في المواصي.

وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه في الفترة الممتدة من 22 يوليو/تموز إلى 26 يوليو/تموز فقط، نزح أكثر من 190,000 فلسطيني في خان يونس ودير البلح.

ويعيش النازحون في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة – حسب تقرير منظمة أطباء بلا حدود -في خيم مُغبَّرة ومكتظة بالكثير من أفراد العائلات، ومن دون وصول إلى الغذاء والماء والخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي والرعاية الصحية، وقد يضطر الناس للاصطفاف في طوابير لساعات لتعبئة المياه وحتى لاستخدام المراحيض، ولا يمكنهم الاستحمام بانتظام.

وفي هذا الصدد، يقول طبيب الأطفال مع جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية، د. يوسف الفرا، للمنظمة "الظروف المعيشية صعبة للغاية..فنحن نستقبل كل يوم ما بين 300 إلى 400 حالة في العيادة الطبية، منها 200 حالة تتعلق بالأمراض الجلدية.. الأطفال هم الأكثر تأثرًا بالأمراض الجلدية شديدة العدوى".

بين الأول من يوليو/تموز و21 أغسطس/آب، أصدرت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 16 أمر إخلاء في غزة، وقد تضرر قرابة 213,000 فلسطيني منذ بداية شهر أغسطس/آب وحتى 16 أغسطس/آب، كما فُرضت أوامر الإخلاء على 86 في المئة من غزة منذ بدء الحرب، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما وتضيف " أطباء بلا حدود" أنه "وبعد أشهر من أوامر إخلاء لا تنتهي من قبل القوات الإسرائيلية، تُرك الناس من دون أي مقتنيات، ووصل كثيرون إلى خان يونس من دون حتى كيس بلاستيكي يحمل أغراضهم أو قطعة صابون واحدة ، ويُجبر الناس على التحرك على عجلة من أمرهم من دون سابق إنذار، وهو ما قد يمثل مشقّة حقيقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء اللاتي لديهن أطفال، وكبار السن.

وتشير أطباء بلا حدود أنها تحاول منذ ثلاثة أشهر استيراد أربعة آلاف مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية لتحسين ظروف السكان المعيشية في خان يونس ، وتضم هذه المجموعات مستلزمات يومية أساسية مثل الصابون وفرش الأسنان والشامبو ومسحوق الغسيل، وندرة هذه المواد في غزة تعني أنها باهظة الثمن على الناس. وعلى مدار ثلاثة أشهر، منعت السلطات الإسرائيلية استيراد هذه المستلزمات.

ودعت أطباء بلا حدود إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى إتاحة وصول الطواقم والإمدادات بشكل آمن ومن دون عوائق إلى غزة وإلى المناطق الأكثر احتياجًا للدعم.