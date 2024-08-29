القسام: يواصل مجاهدونا الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنين وطولكرم

قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، إن مجاهديها "يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنين وطولكرم، بالضفة الغربية، بالرصاص والعبوات المتفجرة، وقد استطاع مجاهدونا تفجير أكثر من 10 عبوات أرضية في آليات الاحتلال المتوغلة".

بدورها قالت "سرايا القدس-كتيبة طولكرم" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إنه "وفي إطار الرد على اغتيال قائدنا تمكن مقاتلونا إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غرب الضفة الغربية، حيث تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار معدة مسبقًا في قوة مشاة".

وكانت كتائب "القسام" قد نعت الشهيد المجاهد محمد إبراهيم عابد الذي استشهد أمس الأربعاء، في اشتباك مع العدو بكفر دان غرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي دفع تعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين ومخيمها، في وقت تواصل فيه حصار المدينة وإغلاق جميع مداخلها، حيث توجَد في 15 منطقة في المدينة والمخيم.

كما تواصل جرافات الاحتلال تدمير الشوارع والبنية التحتية في الحي الشرقي من المدينة الذي شهد دماراً كبيرا على مدار يومين من بدء العدوان على المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في جنين إلى 8 بعد استشهاد الشاب محمد عرابي (32 عاماً) صباح اليوم الخميس في المنطقة الشرقية، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين بالرصاص الحي ما رفع عدد الإصابات إلى 3 إحداها خطيرة.

وتعاني مناطق واسعة من جنين والمخيم من انقطاع المياه؛ بسبب تدمير خطوط المياه الرئيسية بمحاذاة مستشفى جنين الحكومي، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن عدة حارات في المخيم بعد إطلاق قناصة الاحتلال النار على مولدات الكهرباء الرئيسية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها اليوم الخميس، إنها "نقلت 86 فلسطينيا بعد سيطرة جنود الاحتلال على منازلهم في عدة مناطق من جنين، من بينهم 40 طفلا".

وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفيات المدينة، فيما دمرت جرافات الاحتلال الشارع الواصل إلى مستشفى جنين الحكومي بالقرب من المخيم.

وتشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و600 شهيد، وإصابة 93 ألفا و855 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

ة من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار معدة مسبقًا في قوة مشاة وفور إنفجار العبوة قام مقاتلينا بالإغارة على القوة المستهدفة وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص مؤكدين وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو .