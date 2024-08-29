بثّ الإعلام الحربي اليمني، اليوم الخميس، مشاهد لاقتحام وإحراق السفينة اليونانية SOUNION" " في البحر الأحمر والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة. وتضمنت المشاهد عملية اقتحام القوات البحرية للسفينة وإحراقها، وتفخيخ السفينة ولحظة تفجيره.



وأمس الأربعاء، قالت أنصار الله، إنه "بعد تواصل جهات دولية عدة معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة (سونيون)".

وأضافت: "نؤكد أن احتراق سفينة النفط المذكورة مثال على جدية اليمن في استهداف أي سفينة تنتهك قرار الحظر اليمني القاضي بمنع عبور أي سفينة إلى موانئ فلسطين المحتلة بهدف ممارسة الضغط على كيان العدو الصهيوني لوقف عدوانه على غزة".

وتوعّدت أنصار الله باستهداف السفن المرتبطة "بإسرائيل". وقالت، "على جميع شركات الشحن البحري المرتبطة بكيان العدو الصهيوني أن تدرك أن سفنها ستبقى عرضة للضربات اليمنية أينما يمكن أن تطالها يد القوات المسلحة اليمنية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله"، إصابة سفينة "سونيون" المحملة بنحو 150 ألف طن من النفط، إثر استهدافها بالزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيرة في البحر الأحمر، وأنها معرضة للغرق.



