بدران: المقاومة في الضّفة تحظى بإجماع وطني غير مسبوق

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن المقاومة في الضفة تحظى بإجماع وطني غير مسبوق، على الرغم من التضحيات الكبيرة التي يتم دفعها.

وأوضح بدران، أن الضفة الغربية المحتلة شاركت في “طوفان الأقصى” بأقصى جهد منذ الأيام الأولى، وأشار إلى أن عمليات المقاومة في الضفة تطورت في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تراكم قوة المقاومة وجعلها مصدر قلق كبير للاحتلال.

وشدد على أن هناك قرارًا فلسطينيًا بتوسيع نطاق العمليات في الضفة من حيث الانتشار والنوعية، وذلك في مواجهة مخططات الاحتلال التي يحاول تنفيذها منذ سنوات.

وأضاف بدران أن الاحتلال يشعر الآن بأنه قادر على حسم الأمور لصالحه، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، التي وضعت الأمور في نصابها وأكدت أن الخطر الأكبر يحدق بالقدس والضفة قبل غزة.

وأشار بدران إلى أن الاحتلال يسعى لإنهاء المقاومة في الضفة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، خاصة أن معظم من يقاومون هم من فئة الشباب.