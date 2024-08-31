أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أنها بالتعاون مع المنظمات الصحية الدولية (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأنروا) أنهت استعداداتها لإطلاق حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" بغزة.

وأكدت الوزارة في تصريحات إعلامية أنها تقود الحملة في قطاع غزة بالتعاون الشركاء الصحيين الدوليين، مؤكدةً على أن التطعم آمن تماماً.

وبينت أن "برنامج التطعيم يستهدف أكثر من 600 ألف طفل في محافظات فلسطين الجنوبية".

وجددت "مناشدتها للمواطنين بضرورة التوجه لأقرب مركز تطعيم حسب الخارطة التي نشرتها الوزارة من أجل تطعيم أبنائهم حماية لهم من مرض شلل الأطفال".

وكانت الوزارة قد نشرت سابقا، البرنامج الزمني لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظات فلسطين الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، وهي كالتالي: من الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024)، محافظة دير البلح، ومن الخميس وحتى الأحد (5- 8/ 9 / 2024)، محافظة خانيونس ومحيطها، ومن الإثنين وحتى الخميس (9 - 12 / 9 / 2024)، محافظة غزه والشمال.

ولليوم 330 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و600 شهيد، وإصابة 93 ألفا و855 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.