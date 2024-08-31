الحكومة الكويتية تشهر جمعية خيرية بإسم (كويتيون لأجل القدس)

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، اليوم السبت، قراراً بإشهار جمعية "كويتيون لأجل القدس" الخيرية لمدة غير محدودة.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، تهدف الجمعية إلى "تعزيز التضامن الاجتماعي والثقافي بين الشعبين الكويتي والفلسطيني، وتوعية المجتمع بذلك، بما يعزز روح التطوع لديهم ومشاركتهم بالمشاريع الخيرية للجمعية".

وأضاف نص القرار أن جمعية "كويتيون لأجل القدس" ستتولى "دعم المشاريع التنموية التي تخدم الإنسان الفلسطيني في مجالات الصحة (إنشاء مراكز صحية، دعم المرضى، العمليات، دعم المراكز الصحية) ومجالات التعليم (إنشاء مراكز تعليمية، دعم طلاب العلم)، ومجالات تقديم الدورات المهنية والحرفية في الأراضي الفلسطينية".

وأوضح القرار أنه "سيدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يُخْتَارُون بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد".