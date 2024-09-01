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الحاج إهليل لـ(الرسالة): الخليل تقوم بواجبها في تأديب نتنياهو وعصاباته المتطرفة

خاص- الرسالة نت

قال الحاج زياد إهليل صاحب العبارة الشهيرة "بهمش"، إن مدينة الخليل ستضع حدا لعربدة رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو، مؤكدًا أن ما تقوم به من عمليات فدائية، هي رسالة واضحة بأنها لا تخاف المحتل ولا آلياته.

وأضاف إهليل في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"،"لا يوجد رايات بيضاء في الخليل لترفعها، والوقت الوحيد الذي تركع فيه الخليل في أوقات الصلاة، ولا مناص لنتنياهو وكلابه في اليمين المتطرف سوى أن يرحلوا عن أرضنا".

وتابع: "الخليل قالت قولها تجاه ما تتعرض له من استيطان وقتل وتنكيل وسلب وحصار، وهي ترى نفسها أمام عصابة معربدين لا يرون شعبا ولا قضية أمامهم، واليوم  هي تقوم بواجبها بتأديبهم".

وشددّ على أن الخليل لن تتوقف في مسارها النضالي، طالما بقي الإرهاب الإسرائيلي جاثمًا على صدور شعبنا.

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