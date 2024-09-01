مقتل 3 عناصر من شرطة الاحتلال بعملية إطلاق نار بالخليل

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، عن مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا شمال غربي الخليل.

وذكرت مصادر عبرية أن القتلى في عملية إطلاق النار من أفراد شرطة الاحتلال.

وكانت مصادر عبرية نقلت أن 3 إسرائيليين أصيبوا بعملية إطلاق النار، اثنين بحالة حرجة جدا، والثالث بحالة خطيرة، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتلهم جميعا.

وأفادت مصادر محلية باستنفار قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع عملية إطلاق النار، مع وصول تعزيزات عسكرية للمكان.

وقالت المصادر إن الإسعاف الإسرائيلي هرع إلى المكان وباشر بنقل المصابين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا شمال غربي الخليل ضمن عمليات البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.