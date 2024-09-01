خاص| خبير عسكري: عمليات الخليل تعبير عن انهيار حالة الردع الإسرائيلي

عدّ الخبير في الشؤون العسكرية اللواء واصف عريقات، عمليات الخليل الأخيرة، دليل على انهيار حالة الردع الإسرائيلية، وفشل منظومة الإنذار المبكر، رغم حالة الحصار المطبق التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدينة.

وقتل 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار نوعية نفذها فلسطيني صباح اليوم الأحد قرب حاجز عسكري في بلدة ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية، قبل أن ينسحب من المكان.

وأكّد عريقات في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ انخراط الخليل في المواجهة، كان يمثل الخطر الحقيقي الدائم لدولة الاحتلال، والسيناريو الأكثر رعبا، بوصفه.

وبين أنّ هذا الانخراط كان متوقعًا أمام التغول الإسرائيلي في الدماء الفلسطينية خاصة مع تصاعد جرائم الاحتلال في مخيمات شمال الضفة في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أنّ قدرات المقاومين توجه ضربات استراتيجية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية ليس في الإمكانات العسكرية، بل في التخطيط المحكم والمنظم لعملياتهم والقدرة على تنفيذها رغم كل الاحتياطات الأمنية.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من عمليتي "عتصيون" و"كرمي تسور" شمال الخليل، أصيب فيهما 4 إسرائيليين، فيما تواصل محافظات شمال الضفة التصدي لليوم الرابع على التوالي لقوات الاحتلال في عدوانه المتواصل هناك.