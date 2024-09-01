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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 16 أمر إخلاء بشهر أغسطس لمناطق في قطاع غزة

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غزة الاحتلال الحرب على غزة إخلاء تهجير

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