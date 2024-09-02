أعلنت عدة بلديات ومنظمات نقابية كبرى لدى الاحتلال، بدء إضراب عام في قطاعات واسعة، اليوم الإثنين، رفضًا لسياسات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وقالت صحيفة معاريف، إن بلديات 3 مدن كبرى هي "غفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا" أعلنت الانضمام للإضراب والاحتجاجات، فيما أشارت نقابة هستدروت إلى إضراب يوم غد سيشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس.

وأوضحت النقابة أن الإضراب سيشمل أيضا وزارات الحرب والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم، ومطار بن غوريون وشركات الطيران الرئيسية.

أمس الأحد، تظاهر أكثر من 100 ألف مستوطن في تل أبيب، وسط إغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع بـ"إسرائيل".

وقالت القناة 12 العبرية، إن "مظاهرات كبيرة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل". وأشارت القناة العبرية إلى أن مواجهات حادة اندلعت بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين واعتقالات في شارع أيالون بتل أبيب.

ووصفت وسائل الإعلام العبري، المظاهرات بأنها أكبر احتجاج منذ اندلاع الحرب. ودعا رئيس وزراء الاحتلال السابق "إيهود باراك"، للعصيان المدني بعد إعلان جيش الاحتلال عن إعادة جثث 6 أسرى من قطاع غزة.

وقال باراك، إن "نتنياهو" لا يريد وقف الحرب، ويجب إسقاطه.