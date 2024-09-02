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70% من مدارسنا دُمرت أو تضررت

أونروا: أكثر من 600 ألف طفل بغزة يعانون صدمة شديدة وحرمان من التعليم

الرسالة نت - وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من 70% من مدارس الوكالة في غزة دُمرت أو تضررت، ومعظمها أصبحت ملاجئ تضم مئات آلاف النازحين.

وأضاف لازاريني، في منشور عبر منصة" إكس"، أن "الأولاد والبنات في جميع أنحاء المنطقة يعودون إلى مدارس UNRWA، باستثناء قطاع غزة".

وأوضح أن أكثر من 600 ألف طفل يعيشون تحت الأنقاض ويعانون من صدمة نفسية عميقة، وما زالوا محرومين من التعليم والدراسة، وكان نصفهم في مدارس "أونروا".

وأشار إلى أن "مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة طالت، وكلما زادت زاد خطر ضياع جيل".

وأكد لازاريني أن وقف إطلاق النار هو فوز للجميع، كونه سيسمح بالهدوء للمدنيين، والإفراج عن الأسرى، وتدفق الإمدادات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك التعلم.

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قصف التعليم حرب غزة مدارس الأونروا

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