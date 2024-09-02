كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان: ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الإثنين فيديو بعنوان: "ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة".

ويُظهر الفيديو الذي بثته "القسام"، وتلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، لقطات موجزة يعرّف خلالها الأسرى الإسرائيليين الستة -الذين لقوا حتفهم بغزة- عن أنفسهم، ويختم بعبارة "انتظرونا".

وتتصاعد في دولة الاحتلال انتقادات تحّمل نتنياهو مسؤولية مقتل ستة أسرى إسرائيليين عثر عليهم الجيش في غزة الأحد، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، وقالت "حماس" إنهم قتلوا في قصف إسرائيلي وحملت نتنياهو والإدارة الأمريكية المسؤولية عن موتهم.

ومساء أمس الأحد، تظاهر نحو 770 ألف إسرائيلي في مدن عدة؛ للمطالبة بإبرام اتفاق تبادل أسرى استقالة نتنياهو، فيما يعم إضراب عام عن العمل أنحاء البلاد الاثنين للغرض ذاته.

ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع "حماس"؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

ولليوم 332 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و738 شهيد، وإصابة 94 ألفا و154 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.