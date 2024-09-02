قال أمين خازم والد الشهيد القائد نضال خازم أحد مؤسسي وقادة كتيبة جنين، إنّ الاحتلال ومن أسماهم "جماعتنا" حاولوا القضاء على المقاومة بالضفة عبر أشكال عدة، بالتهديد والترغيب؛ لكنهم فشلوا.

وأضاف خازم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "الاحتلال وجماعتنا حاولوا يشتريوا المقاومة والمقاومين؛ لكنهم لم ينجحوا وفي كل مرة كانت المقاومة تلقنهم درسا قاسيا".

وأكدّ أنّ اعتقاله الذي دام لعام كامل " كان بناء على تحريض من جماعتنا؛ لأنهم عرفوا أنه في ناس ما بتنشرى بالمال"، والقول منقول نصًا عنه.

ويتابع: "هذه السياسة لم تكن عشوائية، بل كانت ضمن خطة أرادوا تطبيقها في الضفة خلال السنوات الماضية، لكن طبيعة جنين وأهلها ومخيمات الضفة لم ينجح فيها هذا النوع المتبذل من شراء الذمم، وكانت الضفة على عهدها مع الشهداء، وواصلت طريقها".

وشددّ على أن ما يجري في جنين لن يحقق أهداف الاحتلال، "بعون الله سيفشل، والمقاومين يعرفون جيدا كيف يحققون أهدافهم ومواجهة المحتل بطرقهم، واليوم الضفة شبّت عن الطوق".